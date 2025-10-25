ВІЙНА В Україні В Україні стартує опалювальний сезон - коли саме має з’явитися тепло в оселях

Протягом десяти днів тепло має з’явитися в оселях українців по всій країні. Про це сказав керівник Укренерго Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

Він розповів, що затримка початку опалювального сезону в Україні призвела до різкого зростання споживання електроенергії по всій країні – більше ніж на 20% порівняно з початком місяця.

"Основне – це відсутність теплопостачання. Зараз багато споживачів гріються за рахунок електроенергії – це кондиціонери й обігрівачі", – пояснив Зайченко.

Він наголосив, що побутові споживачі зараз критично впливають на баланс у мережі, адже саме населення є найбільшим споживачем електроенергії в країні.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом, протягом 10 днів, теплопостачання буде забезпечене по всій території України, і це приведе до зниження споживання електроенергії", – сказав Зайченко.