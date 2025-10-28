Життя Офіційний старт опалювального сезону в Україні відбудеться сьогодні, 28 жовтня

2025-10-28 14:44

В Україні офіційний старт опалювального сезону відбудеться у вівторок, 28 жовтня. Про це напередодні сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, ситуація з електрикою в Україні загалом стабільна.

"В принципі, всюди все відновлюється. В Сумській області, в Шостці, найскладніша ситуація. Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа", – заявив глава держави.

Глава держави закликав громадян "реально дивитись на все і відновлювати": "Можна, звісно, бути дуже великим оптимістом, але давайте будемо реалістами. Ми будемо відновлювати те, що вони (росіяни – ред.) руйнують, і захищати те, що у нас є".

Зеленський розповів, що зараз відновиль постачання деяких дефіцитних ракет для ППО, що дозволить збільшити кількість перехоплень і зменшити втрати.

Також Україна нарощує кількість відновлювальних бригад і штабів швидкого реагування, а також веде переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги енергетиці.

"Окремо я домовляюся з німцями. Ми з канцлером (Фрідріх Мерц – ред.) проговорили. Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість", – сказав президент.

Окрім того, є відповідні домовленості Італією, Нідердандами і Єврокомісією. Вони можуть забезпечити суттєве посилення української енергосистеми взимку.

Щодо забезпечення газом Зеленський запевнив, що Україна вже знайшла близько 70% необхідних коштів на імпорт.

"Газ – це зараз тільки можливості імпорту, які залежать лише від грошового забезпечення. Зрештою газ – це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю", – запевнив глава держави.

Минулого тижня стало відомо, що Кабмін виділив 8,4 млрд гривень на додатковий імпорт газу в межах підготовки до опалювального сезону.

Офіційний старт опалювального сезону в Україні відбудеться сьогодні, 28 жовтня

