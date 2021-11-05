Украина Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 ноября - сегодня идеальный день для важных решений и начинаний

2021-11-05 10:45

5 ноября новая Луна находится в знаке зодиака Скорпион. Это период для новых начинаний и принятия самых ответственных решений. Пятница идеально подходит для творческой и интеллектуальной работы, требующей много энергии.

Прогноз астрологов на 5 ноября:

Овен (21.03−19.04)

Овнов ожидает активный творческий день. Представителям знака удастся найти новых союзников и привлечь к своим целям единомышленников. Не исключено важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет прибыль.

Телец (20.04−20.05)

Звезды советуют Тельцам не расслабляться и не отвлекаться на второстепенные задачи. В этот день успехи в отношениях с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом будет зависеть только от поведения представителей знака.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецы могут рассчитывать на день благоприятный для общения, новых знакомств, решения бытовых проблем. Не исключено восстановление прерванных по каким-то причинам отношений со старым другом.

Рак (22.06−22.07)

День располагает к проявлению талантов и способностей Раков. Весомые результаты принесут смелость и решительность в поступках. Кроме того, представителей знака ожидают победы в любовных делах: удачными окажутся романтические встречи и знакомства.

Лев (23.07−22.08)

День Львов пройдет достаточно спокойно и принесет позитивные эмоции. Звезды советуют использовать обаяние для достижения целей.

Дева (23.08−22.09)

Девам не рекомендуется проявлять чрезмерную активность в работе – в этот день удача может отвернуться в любой момент. В отношениях с коллегами важно избегать резких суждений и высказываний, о которых потом придется пожалеть.

Весы (23.09−22.10)

У Весов наступит момент анализа личной жизни. Несоответствие между ожиданиями и реальностью отношений может вызвать осложнения в паре. Чтобы преодолеть препятствия на пути к пониманию придется настроиться на серьезный разговор.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионов ожидает неоднозначный день. В первой его половине удастся решить некоторые важные вопросы. Прибыльными окажутся крупные приобретения и коммерческие сделки. Во второй половине дня возможны разного рода неприятности, которые потребуют быстрой реакции и немедленного решения.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцы получат толчок к финансовому взлету в виде неожиданной новости, дружеского совета или встречи с нужными людьми. Все это в итоге положительно отразиться на материальном благополучии.Звезды не советуют взваливать на себя слишком много дел и решать несколько проблем сразу.

Козерог (22.12−19.01)

Козерогам будет сопутствовать удача в делах, связанных с финансами и приобретениями. В этот день реально заложить фундамент для карьерного роста, проявив эмоциональную гибкость и доброжелательность.

Водолей (20.01−18.02)

Отвага и решительность Водолеев обеспечат им успех в любом начинании. Даже самые рискованные дела закончатся удачно. Звезды советуют доверять интуиции, и не рассчитывать на советы коллег.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбы могут рассчитывать на положительные изменения в карьере и удачное взаимодействие с руководством. При этом личная жизнь будет наполнена тревогами и необоснованной ревностью. Звезды советуют держать в секрете от окружающих планы и намерения, а также найти время для общения с близким человеком.