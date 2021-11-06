Детали Вадим Рабинович рассказал, чем опасна "зеленая" власть

2021-11-06 13:02

Нынешняя власть нарушила все законы Украины, и в этом беззаконии она зашла настолько далеко, что остановиться самостоятельно уже вряд ли сможет.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале UkrLive.

Самым ярким доказательством тому является ситуация вокруг народного депутата Украины, главы политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которую Вадим Рабинович расценивает никак иначе, как "мелкую, противную, не умную юридическую аферу".

"Хочу объяснить людям ситуацию с Медведчуком: я слушал выступление адвокатов, судей, видел реакцию людей. Первыми ему предъявили липовые, лживые обвинения якобы "измена родине" и "терроризм". Не собрав необходимых доказательств, суд продлевал-продлевал арест Медведчуку, но срок закончился, а обвинительную базу так и не собрали. Получается, надо его выпускать. И что делает власть? По первому обвинению в измене родине и терроризме меняет Медведчуку домашний арест на личные обязательства и тут же предъявляет новое обвинение – видите ли, Медведчук пытался уголь купить, чтобы Украина зимой не замерзла. Решили, объявили – вот теперь порядок, теперь сиди дома, но уже "по углю". Да это какая-то юридическая афера – мелкая, противная, не умная, которую проворачивает власть от своего бессилия – они же ничего не могут сделать, ведь доказательств – ноль!" – уверен Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" назвал нынешнюю власть "опасной", и объяснил, в чем эта опасность заключается.

"Хочу вам сказать, чем опасна нынешняя власть. В своих беззаконных нарушениях, нарушениях вообще всех законов, власть такого нагородила, что ее представителям либо уже сбегать надо, либо садиться. Власть зашла так далеко, что самостоятельно остановиться она уже вряд ли сможет. Вот в этом и есть ее опасность", – резюмировал Вадим Рабинович.

Источник: 112.ua