Спорт Солскьяер сохранит за собой пост главного тренера Манчестер Юнайтед

2021-11-09 12:10

Оле-Гуннар Солскьяер сохранит за собой пост главного тренера Манчестер Юнайтед после поражения в дерби с Манчестер Сити 0:2, сообщает The Guardian.

По данным издания специалист будет руководить командой в 12-м туре Премьер-лиги против Уотфорда.

Совладелец "красных дьяволов" Джоэл Глейзер не высказывался за увольнение норвежца и ему дадут шанс, чтобы лучше подготовить команду во время перерыва на матчи национальных сборных.

Напомним, на данный момент Манчестер Юнайтед идет в английской Премьер-лиге на шестом месте. В 11 матчах команда набрала 17 очков.

subscriber subscriber

Еще по теме

После серии неудач Рональд Куман покинул пост главного тренера каталонской Барселоны

2021-10-28 15:14

Месси в ПСЖ: великий форвард не может забить уже три матча подряд и повздорил с главным тренером

2021-09-20 13:24

Мэрия Ирпеня дала новую квартиру олимпийской призерше, подарившей "призовую" квартиру тренеру

2021-08-26 11:39

фото Новый тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о предстоящих матчах и своих новых обязанностях

2021-08-18 10:03

Еще новости в разделе "Спорт"

Солскьяер сохранит за собой пост главного тренера Манчестер Юнайтед

2021-11-09 12:10

19-летний украинец избил россиянина и стал чемпионом мира: видео финального боя

2021-11-07 14:00

Стала известна потенциальная зарплата Шевченко в Дженоа

2021-11-06 10:30

Защитник Динамо Александр Караваев назвал реальную причину поражения на Олимпийском

2021-11-03 13:12
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Солскьяер сохранит за собой пост главного тренера Манчестер Юнайтед 2021-11-09 12:10
19-летний украинец избил россиянина и стал чемпионом мира: видео финального боя 2021-11-07 14:00
Стала известна потенциальная зарплата Шевченко в Дженоа 2021-11-06 10:30
Защитник Динамо Александр Караваев назвал реальную причину поражения на Олимпийском 2021-11-03 13:12