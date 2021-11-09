Спорт Солскьяер сохранит за собой пост главного тренера Манчестер Юнайтед

2021-11-09 12:10

Оле-Гуннар Солскьяер сохранит за собой пост главного тренера Манчестер Юнайтед после поражения в дерби с Манчестер Сити 0:2, сообщает The Guardian.

По данным издания специалист будет руководить командой в 12-м туре Премьер-лиги против Уотфорда.

Совладелец "красных дьяволов" Джоэл Глейзер не высказывался за увольнение норвежца и ему дадут шанс, чтобы лучше подготовить команду во время перерыва на матчи национальных сборных.

Напомним, на данный момент Манчестер Юнайтед идет в английской Премьер-лиге на шестом месте. В 11 матчах команда набрала 17 очков.