Спорт Лондонський Челсі може увійти в історію футболу з неприємним антирекордом

2026-04-22 09:31

Нещодавно відбувся матч АПЛ, у якому зустрілися Челсі та Манчестер Юнайтед. Переможцем виявився гість.

Для "синіх" це поразка стала вже четвертою поспіль, причому в кожному з цих чотирьох матчів вони не змогли забити жодного гола.

Тепер лондонська команда близька до антирекорду за кількістю поразок поспіль без забитих м’ячів, який існує понад сто років; у листопаді 1912 року Челсі зіграв п’ять матчів поспіль без голів у чемпіонаті Англії.

 Варто нагадати, що перед поразкою від Манчестер Юнайтед команда Ліама Россеньора поступилася Ньюкаслу (0:1), Евертону (0:3) та Манчестер Сіті (0:3).

Крім того, у Лізі чемпіонів у відповідному матчі 1/8 фіналу Челсі також не змогли забити і програли з рахунком 0:3, що призвело до їх виліту з турніру.

