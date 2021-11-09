Евродепутат от Германии Кра о домашнем аресте Медведчука: Ограничение свобод не может быть для нас приемлемым

2021-11-09 21:44

Домашний арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука – это ограничение свободы и неприемлемо для евросообщества. Об этом заявил член Европарламента от Германии, который входит в подкомитет по вопросам прав человека, доктор Максимилиан Кра с трибуны во время дебатов в Европарламенте.

"Но с политической точки зрения мы не уверены, что Украина действительно изменилась к лучшему. Демократически избранный лидер оппозиции Виктор Медведчук находится сейчас под домашним арестом – ограничение свобод не может быть для нас приемлемым. Ситуация усложняется. Мирные обязательства не выполняются. И мы видим здесь двойные стандарты", – сказал он.

Кра напомнил, что на недавних местных выборах в Украине явка населения составила около 30%, что свидетельствует о потере населением доверия к действующему политическому режиму.

"Нам следует более тщательно присмотреться к тому, что там происходит. И не нужно это идеализировать. Уже давно пора посмотреть, во что мы инвестируем деньги, и применить давление по олигархии, требуя улучшения ситуации. Несколько месяцев назад мы ошеломленно наблюдали за падением режима в Афганистане, который мы раньше тоже расхваливали. А когда американцы вывели войска, он развалился. Поэтому нам следует соблюдать осторожность в том, что мы делаем с нашими средствами. И не совершить той же ошибки в отношении Украины. Там у власти все те же олигархия в течение 30 лет и то, что она вырядилась в европейскую одежду, недостаточное доказательство, что она разделяет наши ценности. Мы не должны быть слишком романтичны в оценке Украины и ее политики", – констатировал евродепутат.

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили Виктору Медведчуку новое подозрение. Новые обвинения касались поставок топлива из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 114 853 материала, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.