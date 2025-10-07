Спорт Експромоутер Усика розповів, хто має непогані шанси стати наступним чемпіоном світу

2025-10-07 10:26

Олександр Усик - досвідчений боксер, який незабаром може завершити кар'єру.

Сам український чемпіон зазначав, що йому залишилось провести лише кілька поєдинків у професійному ринзі, повідомляє Sport.ua.

Олександр Красюк прокоментував майбутнє надважкої ваги.

Експромоутер Усика розповів, хто, на його думку, стане наступним чемпіоном світу та домінуватиме у дивізіоні після українця.

"Пам'ятаю як вперше зустрів Ітауму у Ріяді перед поєдинком Ф'юрі та Нганну. Тоді сказав йому, що він - майбутній король дивізіону після того, як Усик і Фʼюрі підуть на пенсію", - сказав Красюк.

