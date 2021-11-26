Мир видео Семерых корейских старшеклассников, которые купили флешку с сериалом "Игра в кальмара", посадили на 15 лет

2021-11-26 22:12

В Северной Корее задержали и арестовали семерых старшеклассников — клиентов контрабандиста, который ввез и продал копии популярного сериала Netflix «Игра в кальмара». Учителей и руководство школы уволили, им угрожают исправительные работы в отдаленных шахтах страны.

Как сообщает Radio Free Asia, он привез флешку с сериалом из Китая и продавал флешки с ним. Это нарушает закон КНДР об «устранении реакционных мнений и культуры», фактически запрещающий все южнокорейское. По данным RFA, мужчину приговорили к расстрелу.

В сообщении говорится, что на мужчину вышли благодаря задержанию семи старшеклассников. Студент, купивший флешку с сериалом, получил пожизненное заключение. Шесть других, смотревших шоу, приговорили к пяти годам каторжных работ.

Напомним, Северная Корея в январе этого года приняла закон об «устранении реакционных мнений и культуры». Гражданам запретили смотреть южнокорейские фильмы и сериалы, читать южнокорейские книги и даже использовать южнокорейский сленг.

 

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К годовщине смерти Диего Марадоны в Неаполе установили ему памятник 2021-11-26 15:15