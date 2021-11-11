2021-11-11 16:42

Коллективный Запад продолжает демонстрировать недовольство политикой Владимира Зеленского и его окружения. Так эксперт-международник, кандидат политических наук Сергей Годный прокомментировал статью, опубликованную на сайте авторитетной организации The Atlantic Council, где критикуется политика президента Владимира Зеленского.

"Есть сразу несколько свежих примеров, громко сигнализирующих в стиле "нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!". Это и новая статья в The Atlantic Council, где прямо предлагают ввести санкции Запада за связь с олигархами, и подключение ведущего европейского адвоката к самому громкому политическому процессу в Украине", – сообщил эксперт.

"Начать с публикации The Atlantic Council, где в очередной раз раскритиковали политику "деолигархизации". В том смысле, что все это филькина грамота, а на самом деле власть во главе с Зеленским обслуживает интересы олигархов, причем таких одиозных фигур как Коломойский. Об этом прямо пишет Дэвид Кларк – старший советник МИДа Великобритании (1997 – 2001)", – отметил автор.

Годный написал, что The Atlantic Council критикует Зеленского за то, что "он проводит политику и совершает кадровые назначения как того требуют интересы Коломойского, а взамен "собирает урожай", потому что (принадлежащие олигарху. – Автор) СМИ позитивно освещают его деятельность".

"В завершение Дэвид Кларк прямо обещает Зеленскому и компании санкции Запада, если они не прекратят обслуживать интересы олигархов", – добавил эксперт-международник.

Вместе с тем, Годный подчеркнул, что еще один серьезный сигнал с Запада – это подключение такого авторитетного европейского адвоката как Бертран Мельменьдье к защите лидера оппозиции, главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Но статья в The Atlantic Council – не единственный серьезный сигнал с Запада. Стало известно, что такой авторитетный адвокат как Бертран Мельменьдье присоединился к защите Виктора Медведчука, против которого Зеленский и компания выдвинули целый список обвинений (вот только за без малого год так и не осилили ни одного из них доказать)", – уточнил эксперт.

Годный пояснил, что за фигурой авторитетного адвоката Мельменьдье стоит крупный европейский бизнес и влиятельные политические круги.

"И дело не только в том, что Бертран Мельменьдье – это доктор юридических наук и очень успешный адвокат на уровне Европы. Мельменьдье входит в состав более 20 мощных коммерческих концернов и международных организаций. А это говорит о том, что за его спиной стоит крупный европейский бизнес и влиятельные политические круги. А это еще один сигнал, что на Западе недовольны политикой Зеленского. И намекают на то, что пора "завязывать" с политическими репрессиями – и против СМИ, и против оппозиции во главе с Медведчуком", – аргументировал эксперт-международник.

"В завершение, давайте вспомним, что на Западе все громче звучит критика Зеленского и того политического курса, который проводят "зеленые". Здесь можно вспомнить разгромные статьи в Forbes, The Independent, Guardian и еще десятках и сотнях СМИ Европы и Америки", – заключил эксперт-международник, кандидат политических наук Сергей Годный.