Галина Акимова: Поставки угля с Донбасса, в которых обвиняют Медведчука, помогли Украине пережить отопительный сезон 2014–2015

2021-11-17 16:35

В октябре генеральный прокурор Ирина Венедиктова вместе с главой СБУ Иваном Бакановым дали пресс-конференцию, на которой озвучили новые обвинения в адрес Медведчука. Об этом в своей колонке для сайта "Корреспондент" пишет журналист Галина Акимова. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные сторонними информационными ресурсами. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку выражать свою позицию.

Сегодня интрига заключается в том, выдвинут ли Офис генерального прокурора и СБУ обвинения в адрес президента Владимира Зеленского & Co за то, что они обратились к непризнанной ЛНР за покупкой угля и электричества. Ведь ОГП и СБУ выдвинули обвинение в "государственной измене" в отношении главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука именно за причастность к поставкам угля с неподконтрольного Донбасса в 2014-2015 гг.

Акимова напоминает, что в октябре генеральный прокурор Ирина Венедиктова вместе с главой СБУ Иваном Бакановым дали пресс-конференцию, на которой озвучили новые обвинения в адрес Медведчука.

"Вместе с тем, давайте не забывать, что стиль Венедиктовой - это озвучивать громкие обвинения, но не приводить доказательств, в связи с чем уголовные производства потом разваливаются в суде, как в случае с Медведчуком", - уточняет журналист.

Акимова отмечает, что из-за офшорного скандала рейтинг Владимира Зеленского резко пошел вниз.

"В октябре Зеленский стал фигурантом скандала вокруг разоблачений Pandora Papers, поведавших, что с 2012 по 2019 годы нынешний глава Украины не платил налоги и выводил деньги в офшорные зоны. Как свидетельствуют социологические опросы, сразу после этого скандала рейтинг Зеленского пошел резко вниз (например, КМИС - 24,7%, хотя за месяц до этого было 33,3%)", - сообщает журналист.

Акимова подчеркивает, что поставки угля с Донбасса помогли Украине пережить отопительный сезон 2014-2015 гг.

"Что интересно, Венедиктова и Баканов обвинили Медведчука в "государственной измене", потому что политик якобы был причастен к поставкам угля с неподконтрольного Донбасса в 2015 году, благодаря чему Украина смогла пережить отопительный сезон", - подчеркивает журналист.

Но, как отмечает Акимова, раз Зеленский & Co сами обращаются к непризнанной ЛНР за покупкой угля и электричества, тогда ОГП и СБУ должны выдвинуть против них такие же обвинения, как в отношении Виктора Медведчука.

"Но, так как Зеленский и компания сейчас сами через Трехстороннюю контактную группу обратились к непризнанной ЛНР за углем и электричеством, возникает интрига. А именно, будут ли Венедиктова с Бакановым выдвигать обвинения против Зеленского и Шмыгаля за "государственную измену"? Ведь они по факту сегодня делают то же самое, в чем обвиняют Медведчука", - заключает журналист Галина Акимова.