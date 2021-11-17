Financial Times: Россия недовольна уголовными обвинениями, которые украинская власть выдвинула против Виктора Медведчука

2021-11-17 16:41

В Российской Федерации недовольны уголовными обвинениями, которые официальный Киев выдвинул в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом пишет Financial Times.

"В минувшие выходные Путин (президент РФ Владимир Путин, - ред.) заявил на гостелевидении, что Москва обеспокоена необъявленными учениями НАТО в Черном море, которые, по его словам, представляют собой серьезную проблему для России. Москва также обеспокоена тем, что украинские военные могут планировать вернуть Донбасс…" - указано в публикации.

В издании подчеркнули, что российский президент "выразил протест против приобретения Украиной беспилотников Bayraktar у Турции", и что "Россия пожаловалась на уголовные обвинения, выдвинутые украинскими властями против Виктора Медведчука".

Также в статье цитируют международных экспертов, в частности, Эндрю Вайсв, вице-президента Фонда Карнеги за международный мир и бывшего директора по России в Совете национальной безопасности США

"Одержимость Путина Украиной отражает тот факт, что для него это важное незавершенное дело, - считает Вайс. - И он, конечно же, отметил тот факт, что Украина все больше и больше похожа на парк авианосцев НАТО в непосредственной близости от центра России. Он также понимает, что Запад продолжает вкладывать деньги и ресурсы в модернизацию украинских военных, разведывательных, кибернетических и политических возможностей подрывной деятельности, и не намерен приостанавливать эти усилия просто для того, чтобы успокоить озабоченность России".

Кроме того в публикации приведены слова основателя политической консалтинговой компании R. Politik Татьяны Становой.

"В основе враждебности Москвы лежит ощущение, что переговоры с Украиной при президенте Владимире Зеленском зашли в тупик. Путин и его высокопоставленные чиновники утверждали, что Киев стал настолько подчиняться влиянию США, что это делает переговоры бесполезными. (...) "Путин не считает Украину страной - это территория, находящаяся под внешним управлением иностранных сил, - говорит Становая. - Он считает, что нужно говорить с американцами, чтобы они признали Украину зоной влияния России и позволили нам делать там все, что мы считаем необходимым".

Помимо этого было опубликовано и заявление Андреа Кендолла-Тейлора, бывшего высокопоставленного офицера разведки США, который выразил мнение, что для РФ Украина остается более высоким приоритетом, чем для Америки.

"Однако до тех пор, пока Украина остается более высоким приоритетом для Кремля, чем для Белого дома, Россия, похоже, готова к эскалации больше, чем то, на что США могут пойти в ответ. "Нет желания сражаться с Кремлем, потому что это требует значительных затрат времени и ресурсов, и они предпочли бы использовать эти ресурсы для решения проблемы Китая, - говорит Андреа Кендолл-Тейлор, бывший высокопоставленный офицер разведки США. - Белый дом пытается выделить время и пространство, чтобы увидеть, куда могут зайти переговоры. Но давление медленно нарастает, и я чувствую, что в этом (дипломатическом, - ред.) сочетании вовлеченности и конфронтации они должны больше склоняться к конфронтации".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу "Новости". Заявление Любицкого не соответствуют действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 115 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.