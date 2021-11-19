Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие страны мира открыты для вакцинированных украинских туристов, а какие требуют еще и ...

2021-11-19 22:12

В Минздраве напомнили, что большинство стран Европы открыты для вакцинированных от COVID-19 украинцев. 

Все вакцины, доступные в Украине, признают:

  • Норвегия;
  • Швеция;
  • Финляндия;
  • Ирландия;
  • Испания;
  • Турция;
  • Армения;
  • Швейцария;
  • Австрия;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Венгрия;
  • Молдова;
  • Эстония;
  • Хорватия;
  • Сербия;
  • Босния и Герцеговина;
  • Черногория;
  • Албания;
  • Северная Македония;
  • Греция.

Необходимо вакцинироваться и получить отрицательный тест на COVID-19 для въезда в:

  • Исландию;
  • Нидерланды;
  • Грузию;
  • Кипр.

Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson признают:

  • Польша;
  • Литва;
  • Латвия;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Германия;
  • Чехия;
  • Бельгия;
  • Франция.

Негативный тест и прививка одной из этих вакцин Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson требуют:

  • Италия
  • Великобритания.

Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson признают:

  • Дания;
  • Люксембург.

Полностью въезд украинцам запрещен в такие страны:

  • Беларусь;
  • Болгария;
  • Азербайджан.
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