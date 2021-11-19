В Минздраве напомнили, что большинство стран Европы открыты для вакцинированных от COVID-19 украинцев.
Все вакцины, доступные в Украине, признают:
Необходимо вакцинироваться и получить отрицательный тест на COVID-19 для въезда в:
Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson признают:
Негативный тест и прививка одной из этих вакцин Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson требуют:
Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson признают:
Полностью въезд украинцам запрещен в такие страны: