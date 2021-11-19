Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие страны мира открыты для вакцинированных украинских туристов, а какие требуют еще и ...

2021-11-19 22:12

В Минздраве напомнили, что большинство стран Европы открыты для вакцинированных от COVID-19 украинцев.

Все вакцины, доступные в Украине, признают:

Норвегия;

Швеция;

Финляндия;

Ирландия;

Испания;

Турция;

Армения;

Швейцария;

Австрия;

Словакия;

Словения;

Венгрия;

Молдова;

Эстония;

Хорватия;

Сербия;

Босния и Герцеговина;

Черногория;

Албания;

Северная Македония;

Греция.

Необходимо вакцинироваться и получить отрицательный тест на COVID-19 для въезда в:

Исландию;

Нидерланды;

Грузию;

Кипр.

Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson признают:

Польша;

Литва;

Латвия;

Португалия;

Румыния;

Германия;

Чехия;

Бельгия;

Франция.

Негативный тест и прививка одной из этих вакцин Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson требуют:

Италия

Великобритания.

Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson признают:

Дания;

Люксембург.

Полностью въезд украинцам запрещен в такие страны: