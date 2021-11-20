Василий Нимченко: Власть преследует оппозицию и Медведчука из-за тщеславия Зеленского

2021-11-20 14:33

Выступление народного депутата Украины от фракции ОПЗЖ Василия Нимченко с трибуны Верховной Рады

Хочу начать с выступления генерального прокурора. Мы же сегодня говорим о нарушении правопорядка, о нарушении государственными органами, в том числе правоохранительными, таких действий и законов, подрывающих национальную безопасность.

Давайте посмотрим, что сказал генеральный прокурор 13 октября 2021 года, заявив, что на сегодня для досудебного расследования по уголовному делу в отношении лидера нашей политической силы Виктора Владимировича Медведчука исследуется более 10 тыс. записей телефонных разговоров. Уважаемые люди, вы можете себе представить, переведите: каждая пленка - три часа, умножьте на 10 тыс. Это значит 2014, 2015 год непрерывно работали подслушиватели, стукачи. По указанию кого? И мы об этом говорим, что это не наше государство, мы претендуем быть правовым государством, и в этом проблема.

Надо откровенно признать на сегодня, что генеральный прокурор, к сожалению, как мантру, повторяет слова, обвиняющие деятельность нашей политической силы, деятельность наших лидеров, направленные прежде всего на прекращение военного противостояния, на недопущение деятельности радикально-национальных движений и обеспечение социальной защиты граждан. Разве это не наша была идеология? Разве это не наша была идея, в том числе лидера Виктора Владимировича Медведчука, относительно того, чтобы уменьшить материальный пресс на наших людей? И выходит, что это тщеславие (у меня других оснований нет) с подачи президента, который при этом может заявить, что Медведчук - враг народа. Кто дал такое право?

Василий Нимченко