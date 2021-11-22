Детали Кузьмин: Действующую власть надо привлечь к ответственности за недопуск Медведчука к депутатской деятельности

2021-11-22 16:23

Действующую украинскую власть надо привлечь к ответственностью за недопуск председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука к депутатской деятельности. Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в эфире телеканала UkrLive.

"Действующая украинская власть ведь не просто репрессирует лидера оппозиции. По закону, Медведчук является государственным деятелем, это прямая норма закона. Медведчук, как народный депутат, как руководитель стратегического совета парламентской партии, является государственным деятелем, и любое препятствование деятельности вот такого народного депутата является преступлением", – сказал он.

Кузьмин напомнил, что по Конституции народный депутат обязан лично голосовать в парламенте.

"Кроме того, согласно конституции, народный депутат Украины обязан, это не право его, а обязанность, вы чувствуете разницу, не право, а обязанность, лично голосовать в парламенте, выражая волю своих избирателей. Кроме того Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за препятствование в роботе народного депутата. Смотрите, что сделала эта самая власть – "Слуги народа" – руками прокуратуры ГБР и суда, они добились для Медведчука домашнего ареста. И вот государственный политический деятель сидит дома, не выполняя конституционную обязанность представлять интересы избирателей в парламенте личным голосованием", – сказал парламентарий.

По его мнению, произошла ситуация, при которой власть лишила оппозицию одного голоса в парламенте и циничным, преступным образом препятствует государственному деятелю выполнение своих полномочий.

"Теперь скажите, а если бы Медведчуку избрали, ну, к примеру, ночной домашний арест, или там залог какой-то. Чем это бы отличалось от круглосуточного домашнего ареста? Только тем, что при ночном домашнем аресте Медведчук обязан был бы ночевать дома, но работать днем в парламенте он просто обязан был бы, его лишили этого права. Так вот я напоминаю уже сотрудником ГБР, прокуратуры и суда, которые смотрят ваши эфиры, об уголовной ответственности за препятствование законной деятельности депутата. Я порекомендовал бы адвокатам Виктора Владимировича Медведчука обратить на это внимание, и порекомендовал бы и Виктору Владимировичу потребовать от украинской власти, потребовать от генерального прокурора, от следователя ГБР, не просить, а потребовать, разрешение на участие в парламентских сессиях и личного голосование. И такой отказ должен быть обжалован в судебном порядке, если такой последует и кто откажет ему в этом, должен будет сесть на скамью подсудимых за препятствование законной деятельности депутата", – добавил Кузьмин.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.