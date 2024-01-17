Мир В Армении отменили уголовную ответственность за уклонение от воинской службы

2024-01-17 10:29

Парламент Армении принял закон, дающий освобождение от уголовной ответственности гражданам, достигшим 27-летнего возраста и не прошедшим обязательную военную службу. Об этом сообщают росСМИ.

Закон предусматривает несколько вариантов решения проблемы: отслужить два года; отслужить один год и заплатить в госбюджет 2,5 млн драмов (около $6200); отслужить шесть месяцев и заплатить 5 млн драмов (около $12 470); отслужить один месяц и заплатить 8 млн драмов ($19 950); заплатить 15 млн драмов ($37 406) вместо военной службы.

Напомним, Азербайджан и Армения в декабре прошлого года провели обмен военнопленными на границе. Мероприятие состоялось в рамках шагов по нормализации отношений между странами после взятия Баку контроля над Карабахским регионом.

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