Украина Нарушившего в Харькове ПДД нардепа из Слуги народа оштрафовали на 340 грн

2021-11-25 11:44

Нардеп Александр Куницкий, который на незадекларированном Порше попался на нарушении ПДД в Харькове, был оштрафован на 340 гривен. "Слуга народа" ехал на выездное заседание комитета по правоохранительной деятельности, где обсуждали вопросы безопасности движения в Харькове, сообщает Суспільне.

"Чтобы привлечь к ответственности гражданина, патрульный полицейский должен провести рассмотрение дела об административном правонарушении и установить все обстоятельства и виновность согласно закону. Патрульный удовлетворил ходатайство водителя о переносе рассмотрения дела, поскольку он хотел воспользоваться юридической помощью… Представитель водителя не явился. Дело было рассмотрено без него", - сообщил представитель патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук.

По его словам, инспекторы наложили на нардепа штраф по ч. 1 ст. 122 Кодекса об админнарушениях за нарушение требования дорожного знака 5.16 (направления движения по полосам).

По этой статье предусмотрен штраф в 340 гривен, который водитель должен уплатить в течение 15 суток. У водителя также есть 10 суток на обжалование постановления с момента получения копии.