Украина Синоптики дали аномальный прогноз погоды на зиму в Украине

2021-11-28 10:30

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине зимой.

Как передает "Хвиля", об этом сообщается на сайте Meteoprog.

Так, украинцев, как и большую часть континентальной Европы, ожидает сравнительно теплая зима. При этом в некоторых регионах Украины может даже быть нехватка снега.

Кибальчич отметил, что по расчетам большинства современных многочисленных климатических моделей, зимний сезон 2021-2022 на территории Европы и Украины, в частности, прогнозируется достаточно мягким. В частности, в восточной Европе будет тепло.

Что касается осадков, то они, по словам синоптика, этой зимой будут в пределах нормы. Северная территория континента единственная часть Европы, где снега будет с излишком.

"Там ожидается избыток осадков из-за активной циклонической деятельности", – объяснил Кибальчич.

А вот в связи с активной циклонической деятельности в северном полушарии предстоящей зимой возможны температурные колебания. Они будут характеризоваться тем, что сравнительно теплые дни будут сменять холодные, а затем опять наступать морозы.

К тому же специалисты из Института Земли Колумбийского университета (The Earth Institute, Columbia University)также прогнозируют с вероятностью 40-60% развитие теплой зимы.

Вдобавок к этому Кибальчич подчеркнул, что зимнюю погоду в Украине можно назвать неустойчивой.

Исходя из информации портала World Weather, в Киеве декабрь начнется со снегопада, а большинство дней месяца пройдут со знаком плюс. При этом столбики термометров в столице будут колебаться днем от 1 градусов тепла и -3 ночью. Во второй декаде месяца в Киеве будет холоднее всего - ночью температура воздуха опустится до -4.

А вот уже в январе в Киеве станет холоднее, однако сильных заморозков синоптики не прогнозируют. Так, ночью температурные показатели будет опускаться до -7, а днем столбики термометров подымутся до 1-2 градусов тепла. При этом на рождественские праздники жителей столицы ожидают наиболее холодные дни, а также 18,19 и 20 января.

В Киеве в феврале также не ожидается резких температурных перепадов. Днем температура воздуха будет составлять от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла. ночью прогнозируется от 7 до 1 градусов мороза.