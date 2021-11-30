Детали Власть паникует в ожидании даты госпереворота. В Раде ждут сюрпризов

2021-11-30 19:35

Завтра – дата анонсированного Зеленским госпереворота. И власть откровенно паникует, не зная, к чему готовиться. Некоторые депутаты от «слуг» в приватных разговорах и вовсе допускают самые разные варианты, вплоть до силовых. В том числе и в зале парламента.

Сегодня первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что в среду в Киеве «готовятся какие-то подвозы» людей. Также он добавил, что украинцам предлагают по тысяче гривен в день за участие в госперевороте. В то же время он затруднился ответить на вопрос, кто предлагает тысячу. А глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал, что в Раде заблокируют входы, выходы и подъезды.

В рядах «слуг» царит атмосфера страха и неопределенности. Некоторые депутаты уже решили покинуть фракцию. Так сегодня поступил мажоритарщик Роман Соха. Есть и другие желающие покинуть тонущий корабль. А тех, кто боится уйти, Офис президента нагибает по полной. Говорят, «слуг» заставили напялить на себя во время выступления президента футболки белого цвета, на которых будет надпись «за президента, против олигархов».

Это агония «зеленой» власти. Зеленский решил подмять под себя всю страну, но в Украине это не пройдет. Уже завтра мы можем стать свидетелями болезненного ответного удара по заигравшемуся президенту и его бумажной партии.

Посмотрим завтра, кто готов спасать Зеленского, а кто с радостью предаст недодиктатора. Ждем сюрпризов.

Михаил Островский