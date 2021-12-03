С декабря украинцы могут сменить мобильного оператора с сохранением своего номера
2021-12-03 08:26
Уже в декабре можно за сутки сменить мобильного оператора и оставить текущий номер. Новая процедура облегчит жизнь абонента, который хочет оставить свой номер телефона, но сменить мобильного оператора:
- номер перенесут более оперативно, максимум за один день
- абонент должен обратиться только к новому оператору, а не к двум, как было раньше. Договор с прежней компанией расторгается автоматически
- пользователи без контракта теперь смогут оставить свой номер во время смены оператора по упрощенному порядку - регистрация у прежнего оператора не требуется