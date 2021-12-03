Украина С декабря украинцы могут сменить мобильного оператора с сохранением своего номера

2021-12-03 08:26

Уже в декабре можно за сутки сменить мобильного оператора и оставить текущий номер. Новая процедура облегчит жизнь абонента, который хочет оставить свой номер телефона, но сменить мобильного оператора: