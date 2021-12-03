Украина С декабря украинцы могут сменить мобильного оператора с сохранением своего номера

2021-12-03 08:26

Уже в декабре можно за сутки сменить мобильного оператора и оставить текущий номер. Новая процедура облегчит жизнь абонента, который хочет оставить свой номер телефона, но сменить мобильного оператора:

  • номер перенесут более оперативно, максимум за один день
  • абонент должен обратиться только к новому оператору, а не к двум, как было раньше. Договор с прежней компанией расторгается автоматически
  • пользователи без контракта теперь смогут оставить свой номер во время смены оператора по упрощенному порядку - регистрация у прежнего оператора не требуется
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Все статьи раздела "Украина"

Украина

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Запорожская АЭС впервые за 37 лет своей работы вышла на полную мощность 2021-12-03 09:48
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С декабря украинцы могут сменить мобильного оператора с сохранением своего номера 2021-12-03 08:26