Украина Гороскоп на 3 декабря: сегодня хорошее время для важных решений, но есть риск проблем со здоровьем

2021-12-03 09:23

В пятницу убывающая Луна находится в знаке Скорпиона. Это подходящее время для новых начинаний и принятия важных решений. При этом возможно обострение хронических заболеваний и депрессии.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 декабря

Овен (21.03−19.04)

Звезды сулят Овнам удачу в финансовых делах. Хорошие результаты принесут коммерческие и торговые начинания, а люди творческих профессий могут рассчитывать на существенные гонорары.

Телец (20.04−20.05)

Тельцам стоит обратить внимание на здоровье и не откладывать визит к врачу, если появились какие-либо жалобы. Лучше перестраховаться и позаботиться о себе вовремя.

Близнецы (21.05−21.06)

Безудержная энергия Близнецов откроет любые двери и всюду представителям знака будут рады. В этот день эмоции будут зашкаливать, поэтому рекомендуется "выпустить пар" в большой компании.

Рак (22.06−22.07)

Ракам полезно будет заняться обустройством или ремонтом дома, а также неведением порядка на рабочем месте. Любые усовершенствования окружающего пространства окажутся удачными и принесут удовольствие.

Лев (23.07−22.08)

Судьба устроит Львам проверку на прочность: их ожидает масса проблем, часто неожиданных. Звезды советуют спокойно реагировать на происходящее и постараться проанализировать ситуацию. Это поможет выявить слабые места и в будущем не допустить подобного.

Дева (23.08−22.09)

Дев ожидают инсайты в личной жизни и новые креативные идеи на работе. День пройдет настолько бурно и активно, что к вечеру просто не останется сил. Звезды советуют обязательно найти время для отдыха и восстановить силы на выходных.

Весы (23.09−22.10)

Звезды советуют Весам в любой ситуации искать смысл и практическую пользу, а также поддерживать оптимистичный настрой. В этот день можно получить хороший опыт и знания, которые пригодятся в ближайшем будущем.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионы могут рассчитывать на успех в делах и гармонию в семейных отношениях. При общении с окружающими важно не навязывать свое мнение, но и не подчиняться чужой воле. В этот день лучше не давать обещаний и не брать на себя обязательств.

Стрелец (22.11−21.12)

У Стрельцов наступит период конфликтов и безуспешного отстаивания собственных интересов. Лучшая стратегия в данный момент − не погружаться в проблемы, а просто переждать неблагоприятный период. Звезды обещают, что скоро все наладится.

Козерог (22.12−19.01)

День Козерогов связан с переменами, отказом от прежних идеалов и новыми источниками вдохновения. Все это сулит неопределенные результаты, поэтому принимая жизненно важные решения стоит хорошо подумать.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеи хорошо проявят себя в коллективной работе. Им удастся заразить окружающих энтузиазмом и добиться хороших результатов. Благоприятны крупные приобретения, сделки, подписание документов.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбы столкнутся с неожиданными обстоятельствами, которые могут разрушить все их планы. Не исключена ситуация, когда действовать придется экспромтом. Звезды советуют не принимать скоропалительных решений и обращаться за советом к проверенным людям.