Медведчук: Киевские власти просто угробили нашу газотранспортную систему. Украина никогда не будет получать за транзит, как два года назад

2021-12-04 16:14

Власть угробила газотранспортную магистраль Украины, превратив ее наполовину в музей металлолома. Такое заявление в интервью телеканалу UkrLive сделал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Руководитель ГТС, наш господин Макогон, буквально месяц назад в одном из интервью заявил, как господин Зеленский поддерживает идею газового консорциума. Когда я это прочитал, я думал: смотри, наконец-то, я эту идею отстаиваю с 2003 года. Говорил это при Кучме, при Ющенко, при Порошенко, при Януковиче, при Зеленском. А почему сейчас возникла эта идея? По крайней мере, мне кажется, что киевская власть наконец-то поняла, что происходит с газом. Ведь, по сути, мы напрямую газ получаем из Российской Федерации. Ещё раз повторяю для наших телезрителей: Украина получает газ напрямую из Российской Федерации. А вот покупает и оплачивает этот газ европейским компаниям по ценам, установленным европейскими компаниями. Вкладывая и включая стоимость вот в эту цену транзита по всей территории Украины и логистику поставки в Дюссельдорф, потому что тут применяется формула "Дюссельдорф+", и обратно, что составляет примерно 48 долл. и что ложится на плечи украинских граждан, которые оплачивают тарифы. Поэтому господин премьер говорит, что надо на 15 лет продолжить (транзит газа, - ред.). Конечно, надо, можно, я убежден, что можно, но какая цена будет? А вы поинтересуйтесь, спросите у "Газпрома", по какой цене они готовы продлить этот транзит. Когда есть и "Северный поток", когда есть "Турецкий поток", когда Россия с каждым годом увеличивает поставки газа в Европу, по какой цене? Вы же угробили газотранспортную магистраль, вы её превратили наполовину в музей металлолома, и вы сейчас говорите о газотранспортном консорциуме. Почему вы не говорили год, два, три, 10, 15 лет назад? Потому что вы руководствовались политикой, а не экономической целесообразностью, которая напрямую связана с благосостоянием наших граждан и доходами наших граждан, и поэтому сегодня, когда говорят о том, что надо заключать контракты", - подчеркнул Виктор Медведчук.

Также он отметил, что Украина уже никогда не будет получать за транзит, как два года назад.

"Надо? Ну создайте тогда условия. И когда вы говорите, что уже никогда Украина не будет получать за транзит, то что она получала два или три года назад при Порошенко, когда мы получали 3 млрд долл.? В прошлом году мы получили 1,4 млрд долл. В этом году в лучшем случае мы получим 1,2 млрд долл. Что мы получим в следующие годы? Ну, наверно, примерно столько же, а потом вопрос, будем ли мы вообще получать? Более того, почему необходимо это, почему сегодня от безысходности говорит об этом премьер-министр? Все просто, возвращаемся к той формуле, которую я произносил", - отметил оппозиционный политик.