Украина Знаки зодиака, жизнь которых перевернется этой зимой

2021-12-11 14:30

 

Станут любимцами судьбы.

Астрологи, которые составили свой прогноз на текущую зиму, говорят, что особенно повезёт в этот период года трём знакам зодиака.

По их утверждению, приготовиться к приятным событиям надо Деве, Раку и Стрельцу, пишет grodno24.

Дева

Уже нынешней зимой Дева станет настоящим любимцем судьбы. Все препятствия уберутся с их пути, заботы тоже перестанут терзать представителей этого знака зодиака. Девы будут радоваться каждой минуте, а доходы их начнут увеличиваться.

Рак

Для этого знака зодиака звезды подготовили отличный подарок: путешествие в прекрасный мир любви. Те Раки, которые до сих пор одиноки, ощутят прилив энергии и встретят свою вторую половинку.

Стрелец

Стрельцу астрологи рекомендуют как можно больше времени проводить со своими друзьями и близкими. Это позволит им взглянуть на жизнь под другим углом и получать удовольствие от каждого прожитого мгновения.

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Пенсии украинцам повысят, одобрен важный документ: на сколько и кому прибавят денег 2021-12-11 13:30