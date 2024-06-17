Политика Итоговая декларация Глобального саммита мира в Швейцарии - основные пункты

2024-06-17 09:37

Итоговая декларация Глобального саммита мира в Швейцарии включает пункты о возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины, восстановлении безопасного доступа к украинским морским портам и обмене военнопленными. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект документа.

В тексте декларации говорится, что участники саммита "обменялись разными мнениями относительно путей достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира, основанного на международном праве, включая Устав ООН" и имеют общее видение трех "важных аспектов":

- украинские атомные электростанции, в частности ЗАЭС, должны работать безопасно и безопасно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением;

- полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей критически важны;

- все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена, а все депортированные и незаконно перемещенные дети и другие гражданские лица должны вернуться в Украину.

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Итоговая декларация Глобального саммита мира в Швейцарии - основные пункты 2024-06-17 09:37