Медведчук: Мы хотим, чтобы жители востока Украины вернулись в Украину, так почему мы тогда игнорируем их мнение относительно русского языка или вступления в НАТО?

2021-12-11 12:59

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил о недопустимости игнорирования мнения Донбасса относительно русского языка или вступления Украины в НАТО.

Свое мнение оппозиционный политик выразил в эфире телеканала "UrkLive".

"Если мы говорим о НАТО и говорим о том, что Донбасс должен вернуться в Украину... Но Донбасс - это люди, и я всегда во главе угла, и это, кстати, продемонстрировано и зафиксировано, в плане мирного урегулирования, которое сегодня является программой нашей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", мы говорим о возвращении людей через их сознание, через обеспечение условий их жизни, через обеспечение гарантий их безопасности. Еще раз подчеркиваю, во главе угла должны быть люди. Если мы говорим и обращаемся к этим людям, "вы должны, мы хотим, чтобы вы вернулись в Украину", и при этом с другой стороны мы пытаемся идти в НАТО. А вы же знаете уровень поддержки НАТО на территории всей Украины, это около 50%, а уровень поддержки на тех территориях - он не превышает цифры 15-17%. То как, с одной стороны говоря о том, что эти люди должны вернуться к нам, мы игнорируем их мнение? Или игнорируем мнение по поводу использования русского языка, что прямо предусмотрено Конституцией, ст 10, нашей страны, основного закона нашей страны, когда эти люди разговаривают в основном и в большинстве на русском языке. Каким образом мы с одной стороны пытаемся сделать то, что не принесет пользы нашей стране в целом, с другой стороны - за счет этого создать условия, привлечь внимание и сделать все, чтобы эти люди вернулись?" - отметил Виктор Медведчук.

При этом он напомнил высказывания власти о том, что "надо вернуть эти территории".

""Ведь это была пагубная, преступная позиция - вернуть территории. На этой территории живут люди. Государственная политика должна быть направлена на возвращение людей, именно людей. И вот я заметил, что в последних интервью, в том числе и в комментариях со стороны чиновников украинской власти, по итогам разговора Байдена и Зеленского, появилось уже выражение "вернуть территории и людей". Хочу им рекомендовать: поставьте на первое место людей, граждан Украины, которые проживают на неконтролируемой территории. И тогда, если вы измените акцент и во главу угла поставите людей, живущих там, ситуация может измениться", - указал Виктор Медведчук.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук назвал мир в Украине, которого граждане ждут уже восемь лет, главным вопросом.

"Вопрос в том, чтобы в Украину пришел мир. Вопрос в том, чтобы достичь мирного урегулирования. Вопрос в том, чтобы прекратились жертвы, которые, к сожалению, имеют место, в том числе, и среди мирного населения, чтобы прекратились разрушения инфраструктуры на востоке Украины и мы добились долгожданного мира - мира, который ждут сегодня наши граждане уже восемь лет. Вот, что является самым главным", - подчеркнул Виктор Медведчук.