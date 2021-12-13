Детали Сергей Кузяра: Меня пытаются сделать разменной картой в борьбе против Порошенко и Медведчука

2021-12-13 14:11

Оригинал на сайте "Вести"

Следствие продолжает раскручивать "угольное дело Медведчука и Порошенко". Речь идет о поставках угля с неподконтрольных территорий Донбасса в 2014-2015 гг. Подозрение уже предъявлено Виктору Медведчуку (находится под домашним арестом), экс-министру топлива и углепрома Владимиру Демчишину (находится за пределами Украины) и бизнесмену Сергею Кузяре (он провел 2 месяца в Лукьяновском СИЗО и 1 декабря был переведен в изолятор СБУ в одиночную камеру).

Бывший замгенпрокурора Украины, адвокат Виктор Трепак заявляет, что в ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение по этому же делу бывшему президенту Украины, народному депутату и главе партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

Арестованный по "угольному делу" бизнесмен Сергей Кузяра в письменной форме ответил на вопросы Vesti.ua.

За два месяца никаких реальных следственных действий со мной не проводили. Дважды отвозили к следователю в течение первых десяти дней, где мне поясняли мое "бедственное" положение и всячески намекали, что показаниями на Медведчука и Порошенко я бы сразу решил все свои проблемы.

Начиная с первой встречи со следователями в качестве свидетеля, я объясняю, что кто-то в их системе либо сделал неправильные выводы, либо кто-то специально меня подставил в этом деле. У меня нет и не может быть интересующих органы следствия показаний! Обвинения абсурдны! А уровень сил, задействованных для моего содержания под стражей, беспрецедентен…

Я неоднократно и достаточно плотно контактировал с командой Владимира Зеленского и в процессе предвыборной кампании, и после его победы. Я общаюсь и с народными депутатами от "Слуги народа", и с представителями Офиса президента, и с бывшими и нынешними министрами. Направлял, и они доходили, материалы по недопущению кризиса в энергетике и угольной промышленности непосредственно Зеленскому.

Кстати, в 2019 году я поставлял на центрэнерго уголь из Казахстана, за что до сих пор с моей компанией не рассчитались!

Но, видно, желание помешать Медведчуку и Порошенко в их политической деятельности превалирует у высшего руководства страны и над здравым смыслом, и над экономическими интересами Украины. А я волею их оказался разменной картой. Я - гражданин Украины, живущий в Украине, мне очень больно за происходящее в энергетике и угле. Никакого отношения к политической деятельности Петра Порошенко или Виктора Медведчука я не имею и никогда не имел. Я бы очень хотел помочь стране в преодолении энергетического кризиса, куда экономику толкнула некомпетентная власть. После окончания происходящего театра абсурда я планирую продолжать работу в Украине и не планирую никуда уезжать!

Сергей Кузяра

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