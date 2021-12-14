Украина Тигр одарит их деньгами: пять знаков Зодиака разбогатеют в январе 2022 года

2021-12-14 21:20

Некоторым знакам Зодиака Тигр опустошит кошельки в 2022 году, а вот другие, напротив, могут разбогатеть в Новом году.

Об этом сообщает портал Smolnarod.

Овен

Благодаря своему упертому характеру, Овны не могут себе позволить быть без денег. Даже когда они попадают в сложную финансовою ситуацию, им хватает изворотливости и ума из нее выкрутиться. Удача любит активных и пробивных. Астрологи утверждают, что в январе 2022 года Овнов ждет денежный успех.

Стрелец

Стрельцы сами любят деньги и не скупятся на подарки другим. Благодаря закону взаимообмена они всегда находятся в денежном водовороте. По прогнозам астрологов, в январе у представителей этого знака Зодиака будет возможность реализовать свой потенциал, что улучшит их финансовую ситуацию.

Близнецы

Хотя Близнецов и нельзя назвать стратегами, они больше живут эмоциями, но деньги у них всегда есть. Благодаря своей харизме и красоте, этот знак Зодиака всегда найдет, где заработать. В январе возможны неожиданные подарки.

Скорпион

Скорпионы – большие любители комфорта и стремятся к роскоши. Они умеют красиво одеваться и обожают дорогие подарки. Их близкие люди знают это и стремятся удовлетворить желания Скорпионов. В январе могут быть выгодные предложения по работе.

Телец

Главным девизом для Тельцов в Новом году будет: “Удача любит смелых”. Не стоит боятся рисковать в 2022 году. Любые дела, за которые бы не взялись представители этого знака, обречены на успех. Это же касается и финансов – любые идеи или предложения нужно реализовывать.