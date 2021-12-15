Украина Кому в Украине не положены субсидии на коммуналку: названы 9 категорий

2021-12-15 18:20

Украинцы могут получить субсидию, даже если у них есть долги по коммунальным платежам. Однако существует девять категорий граждан, которым не назначается помощь.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

В частности, субсидия не назначается в таких случаях:

1. Общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов. Исключение делается для многодетных семей, детских домов семейного типа и т.д. Также это правило не распространяется на дома на которые оформлены два и более отдельных лицевых счета, жилые помещения, предоставленные государствам лицам с инвалидностью.

2. Кто-либо из состава домохозяйства, или член его семьи в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, превысившую 50 тысяч гривен. В частности речь идет о покупке жилья, земельного участка, ценных бумаг и пр., а также благотворительности.

3. Кто-либо из состава домохозяйства или член его семьи имеет в собственности более одного жилого помещения (квартира, дом), кроме жилья, расположенного в сельской местности, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе. Исключение составляет жилье, непригодное для проживания, жилье, полученное ребенком-сиротой и другое.

4. На 1 число месяца, с которого назначается субсидия, на депозитном банковском счете (счетах) имеется более 100тысяч гривен.

5. В собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), и/или более 1 транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее чем 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

6. В составе домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста у котрых отсутствуют доходы, либо они получали среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы. Исключение делается для студентов, пенсионеров, заключенных и ряда других граждан.

7. Гражданин не вернул ошибочно выплаченную субсидию по требованию структурного подразделения.

8. В случае получения от предприятий – поставщиков услуг информации о наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает двадцать тысяч гривен. Проблему можно решить с помощью реструктуризации долга.

9. В составе домохозяйства есть лица, которые имеют задолженность по алиментам более трех месяцев. Исключение составляют алко- или наркозависимые (подтверждается справкой от врача), отстраненные от работы в рамках уголовного производства, лица, находящиеся под стражей, или под домашним арестом.