Украина "Штраф до 5 100 гривен": украинцев известили, кого и почему ждет наказание за новогоднюю елку

2021-12-15 17:40

 

Украинцев предупредили, кого будет ждать штраф до 5100 гривен за новогоднюю ёлку.

С 15 декабря в Киеве уже начали открывать ёлочные базары. Всего в работу вступит более 180 базаров.

Государственная экологическая инспекция Полесского округа предупреждает украинцев о штрафах, которые можно получить за новогоднюю ёлку. Предприниматели, осуществляющие транспортировку и продажу новогодних деревьев, должны иметь при себе:

  • накладную по лесничеству
  • товарно-транспортную накладную
  • сертификат радиационного обследования деревьев
  • разрешение на торговлю с мокрой печатью
  • на срезе каждого дерева должен быть электронный чип со штрих-кодом лесного хозяйства, где его вырастили.

При покупке елки украинцы могут потребовать предоставить эти документы, чтобы убедиться, что ёлка покупается без нарушения закона.

Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях незаконная вырубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка влекут наложение штрафа:

  • на граждан от 510 до 1020 гривен
  • на должностных лиц от 2550 до 5100 гривен.
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