"Штраф до 5 100 гривен": украинцев известили, кого и почему ждет наказание за новогоднюю елку

Украинцев предупредили, кого будет ждать штраф до 5100 гривен за новогоднюю ёлку.
С 15 декабря в Киеве уже начали открывать ёлочные базары. Всего в работу вступит более 180 базаров.
Государственная экологическая инспекция Полесского округа предупреждает украинцев о штрафах, которые можно получить за новогоднюю ёлку. Предприниматели, осуществляющие транспортировку и продажу новогодних деревьев, должны иметь при себе:
При покупке елки украинцы могут потребовать предоставить эти документы, чтобы убедиться, что ёлка покупается без нарушения закона.
Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях незаконная вырубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка влекут наложение штрафа: