Детали Расследование: Алексей Данилов - из уголовного мира в секретари СНБО

2021-12-16 20:10

Блог Анатолия Шария о непубличной части биографии секретаря СНБО Алексея Данилова

Оригинал на youtube-канале Анатолия Шария

У Данилова интересное отчество - Мячеславович. Причем он, насколько нам сообщили знающие люди, во времена бандитских 90-х намекал всем, что его отец на самом деле не его отец, а его отец - какой-то вор в законе. Вот такой бред он нес достаточно долгое время за застольями и так далее.

Нам стало интересно, на чем это зиждется, и что это за имя такое, Мячеслав. Мы нашли документы. Это протокол № 23 от 10 декабря 1962 года. Здесь рассматривается ряд важных вопросов, среди них вопрос про усыновления опекунстве, тут перечисляется фамилии, есть и Данилов В.И. В - это Вячеслав, а не Мячеслав. И вот Вячеслав усыновил ребенка, а ребёнком являлся будущий Алексей Мячеславович Данилов.

Обратите внимание на отчество - Мячеславович. Какой-то дурак изначально написал, то ли по злой воле, или просто дурак, неправильно написал первые две буквы. Потом везде в документах пришлось бы исправлять Мячеслав на Вячеслав, потому что водитель какого-то там трактора был Вячеслав Данилов, а не Мячеслав Данилов.

Вот они смирились и во всех официальных документах Данилов начал проходить как Данилов Алексей Мячеславович. То есть, можно сказать, что жизнь Данилова началась с загадки. Неизвестно, кто является его отцом, почему у него такое отношение к своей матери, которую он бросил, что за глубинные чувства ненависти у него к своей матери. Это надо спросить у Данилова. Как и то, почему он вдруг стал Мячеславович, это тоже интересный вопрос.

Теперь давайте посмотрим на зрелый возраст. Был материал в СМИ с заголовком "Почему Донбасс отдали малиновому пиджаку?" Тут что интересно в название материала - про малиновый пиджак прямо в точку.

Информации в социальных сетях о том, кто такой Данилов, более чем достаточно. Можно с точностью сказать, что выражения о том, что выходец из Красного луча Луганской области начинал свою карьеру с самих низов, пройдя путь от провинциального ветеринара до одного из самых известных бизнесменов в Луганске, правдива. Причем, он красил собак под волков и таким образом продавал. В конце концов, он в 1994 году получил первую политическую должность в своей карьере, в 31 год, став городским главой областного центра.

Так вышло, что свою деятельность в 90-х гг. Данилов тесно связал с деятельностью одного криминального авторитета - Доброслава, он же Валерий Доброславский. Это один из первых криминальных авторитетов Украины, который начал легализовать свой бизнес и правой рукой которого, по мнению многих, являлся Данилов.

Интересно, как проходила приватизация магазина "Донецкие Зори", который и вывел Данилова к звездам. Давайте вспомним, что тогда произошло. Официальная цена магазина составляла 25 тысяч долларов, но было много желающих. И тогда они решили, что каждый из участников должен был написать на бумаге предельную суму, которую готов заплатить, а победителем должен стать тот, кто назовёт самую большую суму, а разницу между 25 тысячами, которые надо было отдать государству, и наибольшей заявленной суммой договорились разделить поровну между самими участниками. Так и поступили.

Все участники получили отступные, а победила цифра в 250 тысяч долларов, их нарисовал Алексей Данилов. Откуда у него в 90-х взялась эта сумма, история умалчивает. Хотя есть множество предположений.

Но история говорит о другом, например, кто такой Владимир Струк, с которым были тесные связи у Алексея Данилова. Родился в Луганской области, работал сварщиком. Но начнем немного издалека. Вот с 1994 года, когда мэром Луганска стал Алексей Данилов, вплоть до 1997 областью руководил первый и последний глава Луганского клана Доброславский. Его группа занималась угонами машин, рэкетом, у банды было несколько ночных клубов, спортивные залы, магазины, он жил в особняке, держал клетку с медведем и так далее. Данилов становится мэром и начинает городом управлять криминальный авторитет.

Причем, когда вы читаете сухие строчки "занимались рэкетом", вы должны понимать, что отморозки делали с людьми, которые не желали платить. Милиция не приедет, потому что мер, это правая рука этого Доброслава. Тогда пытали близких, избивали детей в присутствие родителей. Вот что такое рэкет.

К 1995 году Доброслав решил легализовать свой бизнес, тогда его пригласили на местный канал, где устроили интервью, заранее раздав вопросы аудитории, и один из зрителей попросил создать организацию для молодёжи. Создали ООО «Империал бизнес ltd», а чуть позже "Ассоциацию молодежного сотрудничества XXI век". Название придумали по аналогии с Ассоциацией культурного наследия из сериала про мафию "Спрут".

Есть видео в интернете, где бандиты Струка приезжают к сотоварищу в Испанию. Там они снимают себя, все дорого-богато. Вот сам Струк сидит в какой-то кафешке, потом танцуют на сцене.

Позже сам Струк стал уже бизнесменом, потом вошел в Верховную Раду, ну всё как в Украине, как оно у нас делается. Просто никто не мог додуматься, что секретарем Совета национальной безопасности и обороны может стать бывший "бригадный".

На этом же видео фигурирует вот этот вот человек.

По нашей информации, это Горюшко Вячеслав Анатольевич - это из оперативной разработки ещё 2010 года. Уголовный авторитет, возглавляет одну из наиболее многочисленных группировок в Луганске, занимающейся вымогательством, скупкой и вывозом за рубеж драгметаллов, оружием, противоправными экономическими сделками.

Теперь я вам презентую фотографию. Помните про малиновый пиджак, узнаете?

Возможно, вы не узнаете, но это секретарь Совета национальной безопасности и обороны. А рядом господин Горюшко, уголовное прозвище "Гореман". А слева Доброслав, криминальный авторитет из 90-х. Все у них чинно, по-богатому, ситро стоит, все как надо.

Посмотрите вот на эту фотографию, очень интересная фотография, как по мне. Это бандит Струк, там же Данилов, уголовной авторитет Доброслав.

Когда-то Данилову задали вопрос по поводу его тесного сотрудничества с криминальными авторитетами в 90-е годы, на которых очень много крови. Он сказал: "Давайте слово бандиты употреблять корректно. Я предвижу ваш следующий вопрос, знал ли я Доброславского, в то время у тех людей, которые сейчас называют бандитами, на днях рождениях гостями были областные прокуроры. Если человек преступник, есть Уголовно-процессуальный кодекс. Сажайте его в тюрьму. А получается, наоборот, как человека не станет на него, начинают вешать ярлыки, называть бандитом. Если вы считаете, что это преступление, посадите их куда следует. После того, как убили Доброславского, очень много появилось легенд, кто с ним тогда общался, кто у него был правой рукой. На самом деле Валерий был неординарной личностью, продуктом того времени. Поэтому и появились подобные мифы".

Это говорит та сволочь, которая без всяких решений и судов, которая без решения судов накладывают санкции не только на оппонентов Зеленского, но и на его родственников, которые не имеют никакого отношения не то, что к преступлению, а вообще "не в теме". Но эта мразь делает это и отмазывает своих друганов, с которыми начинал.

Анатолий Шарий