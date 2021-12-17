Украина В Киеве из-за провала на бульваре Шевченко изменены маршруты следования троллейбусов

2021-12-17 11:47

В Киеве в пятницу, 17 декабря ряд троллейбусов изменили свой маршрут из-за проведения ремонтных работ на проезжей части бульвара Тараса Шевченко, где недавно провалилось асфальтовое покрытие. 

Как сообщает Киевпастранс, было изменено движение троллейбусов №5, 7, 8, 17. Движение этого транспорта организовано до ул. Леонтовича.

Напомним, на бульваре Шевченко провалился асфальт. Из-за аварии на водопроводных сетях образовался провал асфальтного покрытия. Повреждение возникло на чугунном трубопроводе диаметром 150 мм, который был построен еще в 1956 году. Причиной аварии называют изношенность водопроводной сети и большую нагрузку на нее.

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