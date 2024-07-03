Политика Энтони Блинкен заявил, что доверие к американскому лидерству в мире стремительно возросло

2024-07-03 11:21

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ответил на провальное выступление действующего президента Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, за последние более трех лет доверие к американскому лидерству в мире стремительно возросло. Люди по всему миру смотрят на то, что сделал Байден после вступления в должность, а не только за одну ночь.

"Если вы посмотрите на опрос по всему миру, как бы то ни было, вы увидите снова и снова, и снова, что доверие к американскому лидерству резко возросло за последние три с половиной года", - заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что это результат политики, проводимой командой Байдена.