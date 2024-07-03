Мир Блинкен прокомментировал провальные дебаты Байдена

2024-07-03 18:26

Политик отмечает, что доверие к США в последние годы возросло.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен ответил на провальное выступление действующего президента Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters.

Политик подчеркнул, что за последние три года доверие к американскому лидерству в мире стремительно возросло.

По его словам, люди во всем мире смотрят на то, что сделал Джо Байден после вступления в должность, а не только за одну ночь.

"Если вы посмотрите на опрос по всему миру, как бы то ни было, вы увидите снова и снова и снова, что доверие к американскому лидерству резко возросло за последние три с половиной года", отмечает Блинкен.

Представитель Госдепа отмечает, что это результат политики, проводимой командой Байдена.

Как сообщалось, Дональд Трамп злорадовал над провальными дебатами Байдена. В частности, он назвал 81-летнего Байдена "коррумпированным" и некомпетентным. Мол, дело далеко не в его возрасте.