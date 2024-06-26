Жизнь В общественном транспорте Киева вернули плату за проезд для школьников и курсантов военных вузов

2024-06-26 11:21

С 1 июля по 31 августа проезд для школьников в общественном транспорте будет платным. На период каникул по "проездным" скидка будет составлять 75%. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Приобрести проездной билет со скидкой можно:

  • через приложение Киев Цифровой;
  • терминал самообслуживания.


Пополнить ученический можно также в кассах метрополитена (на станциях метро Выдубичи, Почайная, Вокзальная), в приложении EasyPay и на сайте ГИОЦ.

Также можно приобрести одноразовые поездки, однако в таком случае "учащаяся" скидка не применяется.

Также с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить и курсанты высших военных учебных заведений города.

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