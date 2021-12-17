Детали Миллионер с чужим миллионом

2021-12-17 17:39

2020 год предприниматель Дмитрий Дубилет закончил с доходом 4,5 млн. грн. и кредитом в 15 млн. грн. По данным открытых источников, наибольший доход в своей карьере экс-собственник Monobank получил в 2019 году - при выходе из проекта. Об этом известно из декларации Дубилета.

Напомним, на этой неделе известный стартапер и банкир Дмитрий Дубилет на своей странице в instagram заявил о начале своего нового бизнес проекта Fintech Farm. Компания будет заниматься запуском цифровых банков в разных странах мира (начали с Азербайджана и Нигерии). Дмитрий утверждает что Fintech Farm станет «миллиардным бизнесом», а его сотрудники станут "долларовыми миллионерами".

В среде финтех стартаперов уже все привыкли к громким заявлениям и бизнесе "на хайпе". Такая стратегия позволяет привлечь венчурных и системных инвесторов в проект при необходимости и быстро развивать проект. По статистике, 90% стартапов предпосевной стадии умирают. Смертность стартапов после посевного раунда инвестиций - 75%. Поэтому важно четко определить клиента, сделать удобный сервис и обеспечить узнаваемость бренда. Успешность Дмитрия Дубилета в финтех отрасли и стартапах, можно оценить по открытым источникам.

Так, согласно деклараций Дмитрия в 2019 он получил 32,7 млн. грн. дохода, из которых 29,9 млн. грн. - за выход из проектов Monobank и Айдок, и имел непогашенный кредит 15 млн. грн. 2020г. Дмитрий закончил намного скромнее с доходом 4,5 млн. грн. и тем же кредитом в 15 млн. грн. Собственный бизнес предприниматель начал еще в 2005 году с регистрации ЧП, которое было ликвидировано судом в 2011 году по иску налоговой инспекции.

После выхода из Monobank Дмитрий неоднократно пытался создать собственный бизнес, но все его начинания тоже не увенчались особым успехом. Сейчас Дмитрий является учредителем ООО Смартесс (прибыль за 2020г. – 1,7 млн грн.), ООО Смартесс Киев (убыток за 2020 год – 6 тыс. грн.), ООО Чекбокс (убыток за 2020 год – 78 тыс. грн.), ООО Смартесс Рулз (убыток за 2020 год – 12 тыс. грн.), ООО Планетаавто, ООО Финтех Ферма, ООО Дронекс ЮА, ООО Доброзем (компании зарегистрированы в 2021 году, данных о доходах в открытых источниках нет). На данный момент выходит, что все самостоятельные начинания Дмитрия не имеют большого успеха и не приносят никакого ощутимого дохода, а проект Monobank был наиболее успешным в его карьере и миллионные доходы он имел только от Monobank. Теперь предприниматель планирует заработать не миллион, а миллиард - так же за счет наработок Monobank.

Напомним, ранее стало известно, что Monobank может подать иск против Дмитрич Дубилета. По информации политолога Дмитрия Марунича, после заявления Дмитрия Дубилета о запуске международного проекта Leobank, юристы Monobank получили задачу готовиться к судебному процессу по факту нарушения авторских прав и сейчас решается вопрос кто будет ответчиком - Дмитрий Дубилет и его финтех компания либо банк в Азербайджане.

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