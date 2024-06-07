Мир В мире зафиксирован рекордный рост числа долларовых миллионеров

2024-06-07 21:36

По результатам исследований консалтинговой компании Capgemini, количество людей во всем мире с активами для инвестирования по меньшей мере в 1 миллион долларов США (HNWI) в прошлом году выросло на 5,1% до примерно 22,8 млн долларов.

Это самый высокий показатель с момента первого ежегодного исследования, проведенного в 1997 году. Общее состояние самых богатых людей мира выросло на 4,7% до рекордных 86,8 трлн долларов США.

Как отмечается, их состояние выросло в результате стремительного роста фондовых рынков, в частности, технологический индекс Nasdaq в Нью-Йорке вырос на 43% в 2023 году, тогда как индекс S&P 500 вырос на 24%. Тем временем парижский CAC 40 поднялся на 16%, а франкфуртский DAX - на 20%.

Из-за экономической и политической неопределенности в 2022 году состояние богатейших людей мира, а также количество миллионеров во всем мире сократилось, но 2023 год принес экономический рост и улучшил состояние основных инвестиционных секторов, что позволило вернуться назад к росту числа богачей и их состояния.

Наибольший рост миллионеров зафиксирован в Северной Америке.

"Благодаря крепкой экономике, снижению инфляции и бурному развитию фондовых рынков состояние богатейших людей в Северной Америке выросло на 7,2% до 26,1 триллиона долларов, а количество миллионеров выросло на 7,1% до 7,431 миллиона", - говорится в отчете.