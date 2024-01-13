ВОЙНА В Украине 200 миллионов фунтов с помощью Британии уйдет на дроны – Умеров

2024-01-13 10:30

 

Из пакета оборонной помощи Великобритании Украине 200 млн. фунтов предусмотрено на разведывательные, дальнобойные и морские дроны.

Источник: министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook

Прямая речь: "Премьер-министр Сунак также объявил о новом пакете оборонной помощи Украине в размере 2,5 млрд фунтов. Это самый большой пакет помощи с начала полномасштабного вторжения.

По меньшей мере, 200 миллионов из этого пакета будут выделены на производство боевых дронов для Украины, в частности для разведывательных, дальнобойных и морских дронов. Это будет самая большая поставка дронов для Украины среди всех стран".

Детали: Также, министр сообщил, что Великобритания также предоставит дополнительные 18 миллионов фунтов гуманитарной помощи, в дополнение к уже выделенным 340 миллионам фунтов. Это помощь для преодоления последствий российских воздушных обстрелов, усиления защиты энергетической инфраструктуры.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Сырский попросил у США штурмовики A-10 и ударные вертолёты AH-64 Apache

2024-01-13 14:30

В ISW объяснили, как морозы изменят боевые действия в Украине

2024-01-13 13:30

200 миллионов фунтов с помощью Британии уйдет на дроны – Умеров

2024-01-13 10:30

роССия потеряла 90% танков, которые она имела во время вторжения в Украину — Forbes

2024-01-13 08:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Сырский попросил у США штурмовики A-10 и ударные вертолёты AH-64 Apache 2024-01-13 14:30
В ISW объяснили, как морозы изменят боевые действия в Украине 2024-01-13 13:30
200 миллионов фунтов с помощью Британии уйдет на дроны – Умеров 2024-01-13 10:30
роССия потеряла 90% танков, которые она имела во время вторжения в Украину — Forbes 2024-01-13 08:30