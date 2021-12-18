Детали Медведчук: СБУ под руководством Баканова превратились в преступную организацию, занимающуюся преследованием оппозиции и неугодных СМИ

2021-12-18 17:39

Служба безопасности Украины под руководством Ивана Баканова превратились в преступную организацию, которая занимается незаконным преследованием оппозиционных политиков и неугодных властям средств массовой информации. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук по итогам сегодняшнего заседания суда.

"С удивлением сегодня прочитал сообщение Службы безопасности Украины. Я был удивлен по одной простой причине. Думал, что СБУ под руководством господина Баканова превратилось не просто в организацию, которая осуществляет преступную деятельность, а организацию, которая занимается оппозицией, инакомыслием и СМИ, которые не хвалят или, как они считают, говорят неправильно о Зеленском и о его власти", - отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что по итогам сегодняшнего заседания суда также, как и ранее, ощущает на себе незаконное уголовное преследование.

"Я вижу, в чем власть нарушает законы, в том числе я говорил сегодня об этом, и постоянно об этом говорю и утверждаю. Уголовные дела - и первое, и второе - полностью сфабрикованы. Более того, это не просто фабрикация уголовных дел - это незаконные преступные действия, за которые виновные будут нести уголовную ответственность, и это время придет, я в этом уверен", - сказал он.

Как известно, президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.