Украина Медики рассказали, кому не рекомендуется есть мандарины

2021-12-19 12:30

Диетологи рассказали, какими полезными свойствами обладают хурма и мандарины и кому стоит воздержаться от употребления этих продуктов, сообщает Storinka.

По информации, хурма очень полезна для здоровья и содержит большое количество микроэлементов и витаминов, особенно А, С и В.

"Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", - заявила диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль.

Как стало известно, хурму лучше всего есть два-три раза в неделю.

"Очень ценны в хурме йод и железо, они необходимы организму человека в любое время года. Особенно хурма рекомендована людям, которые страдают анемией. В составе хурмы низкое содержание кислот, ее вполне можно потреблять при язвенной болезни. У нее хорошие антибактериальные свойства. Хурму можно есть при заболеваниях и расстройствах желудочно-кишечного тракта. Она рекомендована при проблемах с сердечно-сосудистой системой", - рассказала собеседница.

Фитотерапевт предостерегла от употребления хурмы людей с камнеобразованием в почках, ведь она обладает мочегонным эффектом.

"Хурма - обычный сезонный фрукт. Она, безусловно, полезна. Этот фрукт, в отличие от винограда, содержит клетчатку, но имеет большую калорийность. Диабетикам его также надо употреблять ограниченно, так как хурма достаточно сладкая. Тем, кто страдает сахарным диабетом, хурму есть можно, но не больше одного плода в сутки. В больших количествах хурма может вызвать сильный выброс инсулина. Здоровым людям позволительно съедать в день две-три штуки. Больше не рекомендуется, так как она содержит простые углеводы", - отметила нутрициолог Наталья Прохорова.

В свою очередь мандарины особенно полезны в осенне-зимний период. Они содержат огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов.

"Также там есть вещества, подавляющие рост грибков, оказывающих бактерицидное действие; пищевые волокна, выводящие излишки холестерина, благотворно влияющие на работу ЖКТ и, в частности, на кишечник. В этом фрукте содержится бета-каротин, предшественник витамина А, чем ярче окраска мандарина, тем больше бета-каротина, который необходим для обновления слизистых. Это первая помощь для иммунной системы. Мандарины полезны даже для сердца - там много калия, который укрепляет сердечную мышцу, выводит излишки жидкости. А в белой пленочке, которую многие выкидывают, содержится антиоксидант", - рассказала Соломатина.

Диетолог добавляет, что с осторожностью мандарины нужно употреблять тем, у кого есть заболевания ЖКТ, гастрит, повышенная кислотность.

"Тем более нежелательно есть мандарины на голодный желудок. Многие заваривают корочки, но здесь нужно помнить, что многие мандарины, особенно импортные, обрабатывают противогрибковыми средствами, которые могут негативно отразиться на нашем здоровье. Если фрукт ярко блестит, заваривать его не стоит. Также лучше не пить сок, а употреблять весь мандарин целиком, в этом случае сахара не будут оказывать воздействия на поджелудочную, повышать уровень глюкозы - ее сдержит клетчатка, содержащаяся в дольках", - пояснила она.

Отметчается, что среднее безопасное количество мандаринов, которое можно съедать в день, это 2-3 штуки.