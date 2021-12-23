Минобороны Украины расширило перечень профессий, обязывающий женщин встать на воинский учет, сообщает УНН со ссылкой на соответствующий приказ оборонного ведомства.
Так, в список добавили медийщиков и комуникационщиков всех категорий - журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров различного профиля, ветеринаров.
Работодателя обязали проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальностям из этого списка, встали на воинский учет. При приеме на работу также будут проверять наличие документов о постановке на учет.
Комиссариаты будут ставить женщин на учет при двух условиях:
- должность или специальность есть в списке
- женщина годная к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту