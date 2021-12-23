Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Женщин каких профессий в Украине обязали становиться на воинский учет

2021-12-23 12:40

Минобороны Украины расширило перечень профессий, обязывающий женщин встать на воинский учет, сообщает УНН со ссылкой на соответствующий приказ оборонного ведомства.

Так, в список добавили медийщиков и комуникационщиков всех категорий - журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров различного профиля, ветеринаров.

Работодателя обязали проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальностям из этого списка, встали на воинский учет. При приеме на работу также будут проверять наличие документов о постановке на учет.

Комиссариаты будут ставить женщин на учет при двух условиях:

- должность или специальность есть в списке

- женщина годная к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту

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Стоимость пробного ВНО в 2022 году будет отличаться в разных регионах - названы точные суммы 2021-12-23 12:13
В Украине зафиксирована температура – 30°C - как избежать переохлаждения и обморожения 2021-12-23 10:44
В начале января в Украине закроют все центры вакцинации от COVID-19 2021-12-23 09:21