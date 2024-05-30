ВОЙНА В Украине Мобилизация: кого сразу после прихода в военкомат направят на ВЛК

2024-05-30 21:37

Заместитель главы мобилизационного отдела Территориального центра комплектования Соломенского района Киева подполковник Павел Литвин заявил, что направления на военно-врачебную комиссию рассматриваются индивидуально.

В частности, на медицинское освидетельствование отправят тех, кто имеет статус "в розыске", сказал он в интервью hromadske.

Подполковник пояснил, что статус "в розыске" означает, что военнообязанный долгое время не обновлял свои данные в ТЦК, поэтому его соответственно направят на ВЛК.

"Если человек много лет не обновлял данные о состоянии здоровья - понятно, что его немедленно нужно отправить на ВЛК. В случае, когда человек непригоден к службе, - нет смысла держать его на военном учете: это и упростит работу центра комплектования, и позволит лишний раз не тревожить человека. Поэтому информация о состоянии здоровья важна для учетных данных", — отметил Литвин.

По словам подполковника, ВЛК могут не проходить забронированные рабочие, в том числе военнообязанные, работающие в критической инфраструктуре. В таких обстоятельствах ТЦК нет смысла направлять на ВЛК человека, которого в ближайшее время не мобилизуют.

"На военно-врачебную комиссию сразу направляют человека, в отношении которого надо выяснить, пригоден ли он в целом к ​​военной службе. Если же этой нужды нет, ВЛК не будут привлекать. Если бы мы всех направляли на ВЛК, комиссия не выдержала бы такой нагрузки", – добавил Литвин.