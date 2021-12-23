Украина Штаб ООС рассказал об очередных обстрелах на Донбассе

2021-12-23 19:40

Боевики применили миномёты, запрещённые Минскими соглашениями. Кроме того, оккупанты применили беспилотник

В пресс-центре штаба операции Объединённых сил обнародовал вечерние сводки с линии разграничения в Донбассе, сообщив о трёх нарушениях "режима тишины", зафиксированных в первый же день после достижения договорённостей о нём.

Соответствующее сообщение было обнародовано на странице штаба в социальной сети Facebook.

В частности, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, о котором только вчера были достигнуты договорённости в Трёхсторонней контактной группе.

В частности, в сторону Шумов наёмники Кремля открывали огонь из миномётов 82-го калибра и автоматических станковых гранатомётов. Возле Золотого-4 враг совершил обстрел из миномётов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролёт вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.