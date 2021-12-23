Коронавирус Омикрон влечет на 80% меньше госпитализаций, чем Дельта, - исследование

2021-12-23 21:00

По данным исследования Национального института инфекционных заболеваний, заразившиеся штаммом Омикрон на 80% реже подвергаются госпитализация, чем заболевшие штаммом Дельта.

Об этом сообщает Bloomberg.

Исследование провели ученые южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний, однако оно еще не прошел независимой экспертной оценки.

Также в Южной Африке заболевание Омикроном протекает на 70-80% легче по сравнению с Дельтой, рассказал руководитель Африканского центра контроля и профилактики заболеваний (CDC).

Однако, результаты не следует экстраполировать на все страны, так как молодой средний возраст населения ЮАР может влиять на ситуацию с Омикроном и результаты исследований в стране.