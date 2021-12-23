Коронавирус Омикрон влечет на 80% меньше госпитализаций, чем Дельта, - исследование

2021-12-23 21:00

 

По данным исследования Национального института инфекционных заболеваний, заразившиеся штаммом Омикрон на 80% реже подвергаются госпитализация, чем заболевшие штаммом Дельта.

Об этом сообщает Bloomberg.

Исследование провели ученые южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний, однако оно еще не прошел независимой экспертной оценки.

Также в Южной Африке заболевание Омикроном протекает на 70-80% легче по сравнению с Дельтой, рассказал руководитель Африканского центра контроля и профилактики заболеваний (CDC).

Однако, результаты не следует экстраполировать на все страны, так как молодой средний возраст населения ЮАР может влиять на ситуацию с Омикроном и результаты исследований в стране.

subscriber subscriber

Еще по теме

AstraZeneca заявила о влиянии бустерной дозы на штамм Омикрон

2021-12-23 16:40

При заражении Омикроном риск требующих госпитализации осложнений на 40% ниже, - ученые

2021-12-23 15:46

Омикрон быстро вытесняет другие штаммы - он проник уже в 106 стран мира

2021-12-23 14:16

Премьер-министр Израиля официально объявил о начале пятой волны пандемии

2021-12-21 14:14

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Чехия изменила правила въезда для украинцев

2021-12-23 21:20

Омикрон влечет на 80% меньше госпитализаций, чем Дельта, - исследование

2021-12-23 21:00

Конец пандемии, в ВОЗ назвали обнадеживающие сроки: "По имеющимся данным..."

2021-12-23 20:20

Будет ли ужесточение карантина на Новый год: ответ Минздрава

2021-12-23 18:20
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Чехия изменила правила въезда для украинцев 2021-12-23 21:20
Омикрон влечет на 80% меньше госпитализаций, чем Дельта, - исследование 2021-12-23 21:00
Конец пандемии, в ВОЗ назвали обнадеживающие сроки: "По имеющимся данным..." 2021-12-23 20:20
Будет ли ужесточение карантина на Новый год: ответ Минздрава 2021-12-23 18:20