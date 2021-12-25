Детали Главное требование лидеров стран ЕС к Зеленскому - завершить очевидное политическое преследование лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, - Джангиров

2021-12-25 16:54

То, что Запад циничен и готов выдавать своей клиентеле индульгенции на политический произвол в отношении политических оппонентов, на сегодня является одним из постулатов мировой политики.

Однако подобного рода индульгенция отнюдь не вечна, она имеет свои временные ограничения и, что главное! – может быть отобрана. А об этом многие забывают.

Чтобы не уходить в исторические экскурсы эпохи Ли Сын Манав Южной Корее и Аугусто Пиночета в Чили, напомним о действующем премьер-министре Эфиопии Абий Ахмеде Али. В 2019 году он получил Нобелевскую премию мира и стал любимчиком Запада, а в 2021-м тот же Запад обвиняет его в военных преступлениях и вводит санкции против "режима Абий АЛИ".

Эфиопский премьер за два года прошел для Запада путь "свой парень" – "свой сукин сын" – "просто сукин сын". Примерно за то же время такой же политический путь проделал и наш ПреЗЕдент.

Наиболее ярким свидетельством этого стали нелицеприятные беседы лидера Украины на недавнем саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе.

Европейские лидеры – канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг– в диалогах с Владимиром Зеленским обсуждали деэскалацию ситуации вокруг Донбасса, разрядку в российско-украинских отношений и стабилизацию внутриполитической ситуации в Украине.

Так вот, в числе прочих "настоятельных рекомендаций" от "старших европейских товарищей", Владимиру Зеленскому весьма неожиданно пришлось выслушать пожелания не только прекратить внесудебные репрессии через механизм СНБО против оппозиционных СМИ и политиков, но и "отыграть назад" ситуацию с закрытием близких к ОПЗЖ телеканалов – "112", "NewsOne" и ZIK, а также сайтом Strana.ua.

И, что самое главное, – завершить очевидное политическое преследование лидера ОПЗЖ – Виктора Медведчука.

Да, действительно, был момент, когда часть элит Запада в лучшем случае – не замечали, в худшем – поддерживали атаку против телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne, "Перший Незалежний".

Но ситуация изменилась, преЗЕдент проявил полную политическую импотенцию, а потому – по мнению Запада – настало время его "взбодрить".

Да и сложная обстановка вокруг Украины наглядно продемонстрировала "западным партнерам", что со стороны Киева в переговорном процессе должен участвовать человек, способный вести конфиденциальные переговоры – начиная от обмена пленными / удерживаемыми лицами, заканчивая продвижением в том или ином виде "формулы ШТАЙНМАЙЕРА" (которая, к слову, представляет собой экспортный вариант мирного плана МЕДВЕДЧУКА).

И внутри страны должны быть не только СМИ, разжигающие ненависть в украинском обществе, но и рупоры "партии мира".

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