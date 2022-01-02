Детали Нестор Шуфрич: То, о чем говорил Медведчук, использовали французы и немцы в своих предложениях по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины

2022-01-02 16:04

Власть Зеленского потеряла драгоценное время для урегулирования конфликта на Донбассе. Более того, действующий президент фактически кинул участников "нормандского формата". Представленные недавно главой Офиса президента Ермаком 10 шагов повторяют все предыдущие договоренности по Донбассу и дальнейшие предложения Германии и Франции. Такое мнение в эфире телеканала "Первый Незалежний" высказал нардеп от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич.

Политик подчеркнул, что кластеры, которые предложили Германия и Франция для урегулирования конфликта на Донбассе, во многом повторяют мирные инициативы председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Я читал кластеры Германии и Франции. Они очень корреспондируются с тем, что писали Медведчук и наша партия тем же французам, немцам, русским, но мы еще это показали в Луганске и Донецке. И все сказали: "Да, по этой логистике можно идти, можно двигаться вперед". Кластеры были созвучны с тем, что предварительно согласовали, не отвергая, в Москве, Луганске, Донецке, и все было понятно в Париже и Берлине", – отметил Нестор Шуфрич.

Нардеп убежден, что из-за своего нежелания выполнять ранее достигнутые договоренности власть Зеленского потеряла время и выставила себя в неприглядном свете перед другими участниками "нормандского формата".