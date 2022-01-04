Детали Арефьев: Заявление Денисовой о заключенной в ОРДО Стаценко - это максимальный цинизм ради пиара

2022-01-04 11:15

Заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о  заключенной в ОРДО Наталье Стаценко, которую еще год назад мог освободить председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", является максимальным цинизмом ради пиара. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил глава Киевской городской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Сергей Арефьев.

"Это максимальный цинизм, который использует наша омбудсмен. Если уже хотела на этом пропиариться, то вместо писанины - не мешайте Виктору Владимировичу закончить начатый процесс и вернуть украинцев домой в украинские семьи, четырех женщин. И приедете поздравите с днем рождения", - отметил политик.

Однако, подчеркнул Арефьев, у власти вышло как в анекдоте: "Выколю себе глаз, пусть у тещи зять будет одноглазый".

"Это выглядит сейчас как создание информационного повода, циничного информационного повода госпожи Денисовой. Но не всегда черный пиар действует. Да, мы сейчас о ней говорим, цель достигнута, но в каком ключе и контексте", - добавил он.

По словам Арефьева, власти нужно показывать свою заинтересованность в возвращении людей из тюрем на неподконтрольной территории не постами в соцсетях, а реальными действиями.

"Это закончится постом, но действий по освобождению не будет. Им не важно состояние людей... Вместо того, чтобы забрать людей и вернуть в семьи на территорию Украины, они бы продолжали работать, радоваться, они (власти, - ред.) сначала мешают, а потом пиарятся", - подытожил он.

Как сообщалось, на днях уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вспомнила о враче, арестованном за шпионаж в пользу Украины, Наталье Стаценко и призвала власти "ДНР" освободить из плена.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стаценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже.

Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой.

В октябре власти ОРЛО предложили в одностороннем порядке вернуть в Украину при посредничестве Виктора Медведчука еще троих женщин.

Всего с начала вооруженного конфликта на Донбассе благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.

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