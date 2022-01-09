Украина Украинцам назвали условие для получения достойной пенсии

2022-01-09 11:00

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что нужно для того, чтобы украинцы смогли получать достойную пенсию в старости.

Об этом пишет "24 канал".

Так, по словам Лазебной, без функционирования накопительного уровня пенсионной системы, украинцы не смогут получать достойную пенсию.

"Учитывая нашу демографию, мы должны понимать, что без собственных пенсионных накоплений достойных доходов в пожилом возрасте не будет. Поэтому пенсионные накопления должны стать модой, затем нормой. В том числе и пенсионные программы от работодателя", - объяснила она.

При этом Лазебная подчеркнула, что в Украине предприятия без пенсионной программы должны быть исключением, а не правилом. По ее словам, при выборе места работы, украинцы должны иметь возможность сравнивать условия пенсионных программ и выбирать лучшие. Государство в свою очередь должно стимулировать создание как можно большего количества успешных примеров в этой сфере.

Министр также уточнила, что это касается тех предприятий, которые, согласно условиям продажи, сохраняют основные виды деятельности и одновременно насчитывают в своем штате более 100 работников.

"Будущие владельцы таких предприятий будут заключать пенсионные контракты с негосударственными пенсионными фондами и платить накопительные взносы в пользу работников. Взносы будут производиться за счет работодателя. Они должны быть не менее 4% заработной платы работника", - сказала она.

Вдобавок к этому Лазебная напомнила, что исходя из действующего законодательства, и работодатели, и работники имеют налоговые льготы на взносы в негосударственные пенсионные фонды. Таким образом, на них не начисляется единый социальный взнос, с них не удерживается военный сбор и налог на доходы физических лиц.