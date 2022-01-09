Украина Украину накроют снег и дожди: прогноз погоды на сегодня

2022-01-09 13:00

 

Погода в Украине сегодня, 9 января 2022 года, будет снежной и местами дождливой. Максимальную температуру воздуха будут фиксировать в Одессе, там ожидается до +8.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе Украины ожидается снег, днем от 0 до +3, ночью от -2 до -5. На севере тоже снегопады, днем от -1 до +2, ночью от -2 до -5.

В центральной части мокрый снег с дождем, днем от 0 до +4, ночью от -2 до -5. На востоке ожидается мокрый снег, днем от 0 до +2, ночью от -6 до -10.

На юге дожди, днем +4 до +8, ночью от 0 до -4, в Крыму днем от +6 до +8, ночью от -1 до +1.

Погода в Киеве

В столице Украины сегодня прогнозируется мокрый снег, днем от -1 до +1, ночью от -2 до -5. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

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