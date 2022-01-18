Детали Шуфрич пообещал купить телеканалу "Перший Незалежний" спутниковую лицензию

2022-01-18 14:17

 

Глава комитета Верховной Рады Украины по по вопросам свободы слова и владелец телеканала "Первый Незалежний" Нестор Шуфрич пообещал, что купит новую спутниковую лицензию своему телеканалу. Политик сделает это для того, чтобы журналисты могли продолжать выполнять свои профессиональные обязанности, пишут Вести.

Также Шуфрич пообещал обратиться к послам Большой семерки, ОБСЕ и "Репортерам без границ", чтобы "остановить беззаконие и произвол власти, которая закрыла уже пять независимых каналов, два из которых - даже без какого-либо постановления СНБО и других "ручных" органов".

В свою очередь, журналисты телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний", "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились к временно поверенной в делах США в Украине Кристине Квин и известному европейскому политику, экс-премьер-министру Швеции Карлу Бильдту. Они передали европейцам письмо, где рассказали о ситуации, которая сложилась со свободой слова в Украине. Работники СМИ обратили вниманием мировых политиков на тот факт, что нынешняя власть всячески пытается ввести в стране цензуру и все методами борется с неугодными ей массмедиа, из-за чего сотни журналистов теряют работу, а граждане не имеют доступа к любимым телеканалам.

 
Источник: 112.ua
subscriber subscriber

Еще по теме

Журналисты телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний" попросили Кристину Квин и экс-премьера Швеции обратить внимание на попытки украинской власти ограничить в стране свободу слова

2022-01-15 12:52

В начале 2022 года подержанные автомобили в Украине заметно подорожают

2022-01-14 09:40

Нестор Шуфрич: То, о чем говорил Медведчук, использовали французы и немцы в своих предложениях по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины

2022-01-02 16:04

На Новый год украинцам пообещали погодный сюрприз: прогноз синоптика

2021-12-30 16:21

Еще новости в разделе "Детали"

Шуфрич пообещал купить телеканалу "Перший Незалежний" спутниковую лицензию

2022-01-18 14:17

Василий Нимченко о шуме, который подняли подконтрольные Порошенко медиа из-за подозрения ему: А где были СМИ пятого президента, когда аналогичные незаконные обвинения предъявляли Виктору Медведчуку?

2022-01-18 14:14

Парламент Кубы проголосовал за присоединение государства к ОДКБ

2022-01-18 14:12

Медведчук достойно отбивает атаки власти, а у Порошенко любой намек на подозрение заканчивается паникой и откровенным цирком

2022-01-18 14:09
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Шуфрич пообещал купить телеканалу "Перший Незалежний" спутниковую лицензию 2022-01-18 14:17
Василий Нимченко о шуме, который подняли подконтрольные Порошенко медиа из-за подозрения ему: А где были СМИ пятого президента, когда аналогичные незаконные обвинения предъявляли Виктору Медведчуку? 2022-01-18 14:14
Парламент Кубы проголосовал за присоединение государства к ОДКБ 2022-01-18 14:12
Медведчук достойно отбивает атаки власти, а у Порошенко любой намек на подозрение заканчивается паникой и откровенным цирком 2022-01-18 14:09