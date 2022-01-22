Детали Скоро украинцам ограничат снятие налички и депозитов, как это было в 2014-2015 годах?

2022-01-22 09:36

 

Об этом пишет Виктория Розанова в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Зеленский на днях записал "успокаивающее" видео, призвав украинцев думать о шашлыках, а не о возможной войне.

Судя по реакции общества, президенту не поверили. А между тем госорганы готовятся принимать жесткие решение, которые затронут каждого из нас. Так, вскоре украинцам могут ограничить снятие налички и депозитов, как это уже было в 2014-2015 годах.

Нацбанк даже созвал совещание, на котором обсуждали меры по борьбе с паникой на финансовом рынке. Доллар стремительно растет, достигнув отметки 28,5 грн, многие сбрасывают гривну, покупая американскую валюту. Нерезиденты снимают деньги со счетов и депозитов и выводят их из страны. Украинцы тоже забирают свои вклады из банков. Спрос на гривневые облигации на аукционах Минфина упал в 32 раза.

НБУ продолжает попытки убедить всех вокруг в том, что, повышая учетную ставку, он борется с инфляцией. Но по-прежнему остается неясным, каким образом удорожание кредитов позволит справиться с дефицитом сырья или высокой стоимостью газа? Чего точно стоит ждать – удорожания кредитов и роста курса доллара до 29 грн. И это еще мягкий прогноз.

Пока принято решение не вводить других резких ограничений, но уже через неделю ситуация может измениться. Рассматривается сразу несколько вариантов, среди которых и запрет на досрочное снятие депозитов. Если ситуация будет ухудшаться, не исключено, что уже через неделю украинцам ограничат снятие налички в банкоматах.

Все это предлагается для того, чтобы не раскачивать финансовую систему. Мы уже через это проходили, и от этих запретов пострадали многие наши сограждане.

Поэтому абсолютно понятно недоверие многие украинцев к государству и желание побыстрее забрать свои сбережения под матрас, чтобы не прогореть и не остаться с пустыми руками.

Виктория Розанова

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